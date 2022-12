Le Verviétois Tarik Moukrime avant France - Maroc: « Tout le Maroc vit autour de cette demi-finale »

D’autant plus facile qu’il travaille en famille et qu’il a mis sa pratique du sport entre parenthèses cet hiver, histoire d’évacuer certaines frustrations de 2022 (on se rappellera ses propos émouvants lors de l’Euro de Munich en été) et, surtout, pour soigner une blessure tenace aux adducteurs.

"Lorsque j’ai vu l’enthousiasme et la joie du peuple marocain, je me suis dit qu’il fallait que je parte là-bas", nous explique l’athlète verviétois. "Je suis un amoureux du sport. J’ai joué au football à Andrimont jusqu’à l’âge de 14 ans, avant d’opter définitivement pour l’athlétisme. Jusque-là, j’avais suivi tous les matchs des Belges et du Maroc. Belgique – Maroc ? Évidemment. J’avais dit avant que, quoiqu’il arrive, je serais content. Impossible de choisir, un peu comme si on me demandait de le faire entre ma mère et mon père. Maintenant, la victoire du petit face au grand est toujours amplifiée, au niveau des émotions…"

« C’est historique »

Arrivé sur place, dans une ville qu’il connaît et qu’il aime, Tarik Moukrime s’est vite rendu compte que ce qu’il avait perçu sur les réseaux sociaux était encore mieux "en live."

"Dans les cafés, dans les restos… Partout, tout le monde ne parle que de cela. C’est historique… Ici, je ne pense pas qu’il soit possible de trouver encore une place de libre dans un établissement public pour la rencontre de ce mercredi contre la France. Je me réjouis de vivre cette ferveur et je pense que cela va être quelque chose d’énorme. Sur la place Jemaâ El-fna, dans le centre de Marrakech, ils ont construit des estrades. Je pense bien qu’il y aura un écran géant. Énorme, je vous dis… Le monde va s’arrêter ici…"

Et si le Maroc va en finale, comme il l’espère ?

"J’ai mon travail à la boucherie familiale, il faut donc que je vois avec mon père (entre parenthèses, je ne l’avais jamais vu sauter comme cela devant un écran de télévision avant ce Mondial…)", termine-t-il. "J’espère pouvoir la vivre au Maroc, dans la joie populaire en tout cas…"