Le commentaire de Damien Maréchal : "Un forfait qui inquiète"

Welkenraedt a donc déclaré forfait en P1 avant son match de samedi face à Jupille, une rencontre contre un concurrent direct dans le bas du tableau qui aurait pu permettre aux troupes de Gino Fortuna de quitter la dernière place du général. Au lieu de cela, la défaite via un forfait c’est la double peine puisqu’aucun point n’est attribué dans ce cas de figure. Avec un même nombre de victoires, Welkenraedt sera donc toujours derrière ses concurrents et laisse filer là une partie de ses chances de maintien. Mais on peut s’interroger de savoir si c’est encore l’objectif pour un club qui sait que son équipe volera en éclats la saison prochaine ou pour un groupe en désaccord avec une partie du comité car ne se sentant pas soutenu par celui-ci. Ce forfait sera-t-il le seul ? Les Welkenraedtois finiront-ils la saison ? Pas sûr…