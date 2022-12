Démission refusée

À Stembert, Marc Lekeu a pensé à démissionner de son poste d’entraîneur, au terme de la défaite 2-4 subie face à Lambermont B dimanche dernier. Le comité stembertois a catégoriquement refusé cette démission, le T1 sera donc toujours bien en place en 2023.

Un Vincent en remplace un autre

Si Alexandre Sacré a confirmé qu’il resterait bel et bien le T1 de l’Union Limbourg malgré une première partie de saison décevante, le T2 Vincent Dosseray à, lui, pris la décision de s’en aller, car "l’envie n’y était plus". Et son successeur a vite été désigné, puisque c’est Vincent Monnard qui devient désormais entraîneur adjoint, en plus de son rôle de joueur.

Andy Malmendier inscrit un quintuplé

Après deux défaites consécutives, le FC Eupen B a renoué avec la victoire le week-end dernier en l’emportant sur le score net et sans bavure de 12-0, face à Olne B. Lors de cette rencontre, le joueur-entraîneur Andy Malmendier a notamment montré la voie, en inscrivant un impressionnant quintuplé.

Provinciale 4G

Une réunion de crise à Malmundaria B

Si les résultats de Malmundaria B ne suivent plus, ce n’est sans doute pas un hasard. "Ça fait quelques semaines qu’on est seulement à dix à l’entrainement, déplore Servet Sumer. On a même dû annuler la séance de jeudi car on était seulement cinq. On aura une réunion de crise jeudi pour faire prendre conscience à certains qu’on ne pourra pas jouer les premiers rôles si l’on ne s’entraîne pas."

Un dernier devoir pour Bellevaux

Avant les fêtes de fin d’année, Éric Van Renterghem et ses hommes ont un dernier devoir. "On joue dimanche un match de coupe à Jupille, dévoile le T1, qui donnera du temps de jeu à certains jeunes. Je n’ai pas d’objectif pour cette compétition car j’ai pas moins de onze blessés en ce moment. J’espère surtout pouvoir récupérer six pour la reprise."

Le 12e homme de Lontzen était… l’arbitre

Comme il n’y avait pas d’arbitre désigné à Lontzen B-Ster-Francorchamps B, c’est le T2 local qui a pris le sifflet. Laissant les siens sans remplaçant. "C’était soit lui, soit moi mais comme il est arbitre officiel, il a accepté de prendre cette responsabilité. Et avec beaucoup de maîtrise", affirme le T2 sterlain, Anthony Busch.