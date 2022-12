Buteur remplacé

Touché aux adducteurs, l’attaquant bollandois Benjamin Masuy a demandé son remplacement en début de seconde période. Le temps pour son coach d’effectuer le changement, Masuy en a profité pour marquer et ainsi lancer son équipe vers la victoire contre l’Entente Pepine avant de quitter le terrain.

Fin d’année festive

Les Bollandois ne resteront d’ailleurs pas sur cette belle victoire pour terminer l’année 2022. Ils ont en effet prévu un cross-péket ce jeudi avant de prendre un repos bien mérité. (D.Ba.)

Provinciale 3D

"C’est scandaleux"

L’entraîneur de Saint-Vith, Thierry Polis, n’a pas apprécié l’initiative de son collègue Steve Paquay. "Je trouve scandaleux et inadmissible de postuler dans un club où il y a déjà un entraîneur en place, qu’il se concentre sur sa tâche à Spa." Ce à quoi, Steve Paquay répondait: "Je ne veux pas alimenter ces véritables cancans, je n’ai pas postulé à Saint-Vith."

Suspendus

Plusieurs joueurs seront suspendus pour le match de reprise prévu le 15 janvier prochain. William Biermans (Saint-Vith) et Andy Kaulmann (Honsfeld) ont la carte jaune de trop, Jason Conrad (Honsfeld) a pris deux cartons jaunes. Paul Masson (Spa) a pris deux matches de suspension pour sa carte rouge reçue face à Butgenbach.

Le dernier d’Urfels

Le défenseur latéral de Saint-Vith, Fabian Urfels a disputé son dernier match de la saison samedi dernier face à Honsfeld. Il s’en va en Norvège pour 6 mois.

Plus de peur…

Walhorn a eu très peur au moment de la sortie de son médian Chris Klöcker suite à un choc tête contre tête. Finalement, il n’y aurait rien de cassé.

Coupe de la province

Dimanche prochain à 14h, Elsaute B ira défier Wandruzienne sur le terrain de Cheratte tandis que Sart B affrontera la SRU Verviers. Elsenborn ira à Richelle B à 12h30.

Repos à Lambermont

Alors que l’infirmerie lambermontoise est déjà bien remplie, Hakim Boudabza et Antoine Letiexhe ont quitté le terrain suite à des soucis musculaires dimanche à Cornesse. Afin de retrouver un effectif plus complet, Lambermont sera au repos jusqu’au 3 janvier et reprendra par un amical contre Charneux, le 10 janvier. (S.P.)