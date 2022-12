"Il m'a laissé passer la ligne d'arrivée en première position"

"Avec Noah, on a couru toute la course ensemble puis il m’a donné une petite tape dans le dos pour que je passe la ligne en première position. Il est pourtant plus fort sur ce genre de distance", expliquait le vainqueur du jour. Pour le fils de Robert, il était important de mouiller le maillot à domicile, histoire de faire plaisir aux sponsors. "C’est un rendez-vous convivial", disait l’athlète de 28 ans, qui prépare un second marathon pour le printemps. Ce n’est qu’en avril de cette année que le Spadois s’est sérieusement mis à la course à pied. "Avant cela je courais entre 1 et 3 fois par semaine. Mon sport, c’était le tennis, puis j’ai rencontré ma compagne. J’ai commencé à manger sainement, j’ai arrêté les sorties, le coca…" Des sacrifices visiblement payants puisque Yohan a directement accroché une deuxième place au Jogging de Verviers, une 20e aux 20 km de Bruxelles et surtout un chrono de 2h21’47’’ lors de son premier marathon, en octobre dernier à Amsterdam.

« Un défi à Séville »

Début décembre, il s’est également classé 3e du championnat de Belgique militaire de cross. Un sacré bilan. Yohan est entraîné par Ferdinand Gabriel. "Il connaissait bien mon père et il est militaire également. On se comprend bien", sourit Zaradzki Jr. Actuellement caserné à Flawinne, il rejoindra bientôt le bataillon du 12e/13e de Ligne à Spa. De quoi s’épargner une bonne dose de fatigue dans les trajets… La victoire de Yohan, c’est aussi l’occasion de prendre des nouvelles de son père Robert, bien connu dans le petit monde la course à pied. "Il va bien. Je lui ai lancé le défi de participer au semi-marathon de Séville avec moi fin janvier", sourit le "matador" spadois.

Classement de la Corrida de Spa 09/12/2022 - 7 km

1 ZARADZKI YOHAN 21:30

2 SERVAIS NOAH 21:30

