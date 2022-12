HDKP Team Herve se casse les dents à Essalem Verviers, le Celtic Aubel ne termine pas l'année comme espéré

Du côté verviétois, on a clairement su prolonger la spirale positive et la remontée au classement avec un nouveau succès, 1-0 au terme d’un match indécis, face aux Herviens.

"C’est toujours un plaisir d’affronter nos amis de Herve" indique le coach d’Essalem Zafer Bahadir. "C’était un match compliqué et il faut bien avouer que notre adversaire aurait mérité le nul au vu de leur bonne prestation malgré leurs absents. De notre côté, la manière n’était pas au rendez-vous mais nous avons su l’emporter, grâce à l’unique buteur du match Rayane Chauveheid et la très belle prestation de notre gardien Pamy Bunga entre les perches."

Pour HDKP Team Herve, on sentait bien que la pièce finirait par tomber du mauvais côté après plusieurs semaines poussives malgré plusieurs victoires. "Nous sommes très déçus car on aurait mérité de revenir de notre déplacement avec quelque chose" dixit Anthony Niro pour HDKP. "On manque d’efficacité, on a beaucoup d’absents, dont notre entraîneur: ça fait beaucoup…"

Ce vendredi, Essalem (7e, 13 pts) ira au Schreder Ans (10e, 8 pts), pendant que HDKP Team Herve (4e, 14 pts) tentera "de bien terminer l’année à la maison" contre le MF Slins (5e, 14 pts). Ce sera dès 19h45 à Theux.

Celtic Aubel: une défaite pour clôturer 2022

Les Fromagers feront-ils mieux que le Celtic Aubel (8e, 12 pts) ? Opposés à cette même formation de Slins vendredi dernier, les Celtes ont courbé le dos avec une défaite 3-2 à la clé malgré les buts de Bauwens et Sabitov.

"Nous sommes arrivés là-bas à cinq et demi" détaille le gardien Maxime Colson. "Le sixième étant Langhoor, diminué par une gêne à l’ischio. Privés de Thelen, Kever et Nijhof devant, on a fait de notre mieux en affichant une bonne mentalité" poursuit le portier. "Sans un magnifique arrêt du gardien adverse, on faisait le 3-3 en fin de match. La trêve (NDLR: le Celtic est bye ce vendredi) va faire du bien !"