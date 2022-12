Adrien Gerarts a surpris tout le monde à Aubel: il arrête!

"Je me lasse un peu, surtout des longs déplacements qui peuvent bousiller une journée complète", explique celui qui a toujours été en très bonne place dans notre challenge des marqueurs. "J’aime toujours jouer au basket mais je ne pense pas reprendre en août et en tout cas plus en Régionale. On verra si d’autres pistes me tentent un peu plus tard."

À 32 ans, l’ailier aubelois respire encore la forme comme en témoignent régulièrement ses prestations. "J’ai d’ailleurs surpris beaucoup de monde dont certains de mes coéquipiers lorsque j’ai annoncé, il y a peu, ma décision d’arrêter au terme de cette compétition", précise Adrien Gerarts. "Néanmoins, je me donnerai encore à fond pour Aubel jusqu’à la fin de saison. On a d’ailleurs encore un bon coup à jouer dans ce championnat puisqu’on est remonté à la troisième place du général."

La déception: le gâchis lors de l’année Covid

Habitué à jouer les premiers rôles avec les équipes qu’il a fréquentées dans différents clubs – dont le BC Verviers ou Henri-Chapelle -, il ne compte plus les montées.

"J’ai dû en connaître sept ou huit à différents échelons de la compétition", détaille celui qui dégaine plus vite que son ombre. "Il restera néanmoins un regret de cette belle expérience aubeloise. C’est lors de ma première année, nous avions tout en main pour finir premier après une série de matchs sans défaite. Puis nous avons gaspillé tout au long du second tour sans pouvoir défendre nos chances jusqu’au bout puisque le championnat a été écourté à cause de l’arrivée du Covid. Pour le reste, on a toujours connu une superbe ambiance dans le groupe au sein duquel j’ai de nombreux amis."

Voilà donc un sacré chantier pour le coach Claude Ernotte qui devrait perdre d’autres éléments comme Alex Bousmanne qui a annoncé aussi que c’était son dernier championnat à ce niveau.

Ce mardi soir (20 h 30), la R2 d’Aubel se déplacera au BBC Brainois pour disputer un match de retard.