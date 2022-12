Sylvain Henrard (Xhoffraix): « J’irai encore voir des matches mais je ne serai plus entraîneur »

"Nous ne nous y attendions pas mais cela colle au personnage, explique Michel Bodarwé, le président de Xhoffraix. Sylvain est quelqu’un de foncièrement honnête, nous l’apprécions pour le boulot réalisé mais aussi pour ses valeurs. Il a pris une décision et il nous prévient à l’avance. Nous n’allons pas nous précipiter pour lui trouver un remplaçant, on va laisser passer les fêtes pour réunir le comité, mais aussi les joueurs, autour d’une table. Nous ne cherchons pas un profil particulier sauf que ce sera un entraîneur qui viendra travailler sur du long terme et pas pour une seule saison."

Indépendant dans le domaine de l’hydraulique, Sylvain Henrard aime faire les choses à fond. Il fallait mettre entre parenthèses sa passion pour le football pour laisser la place à un projet professionnel plus chronophage.

"J’irai encore voir des matches mais je ne serai plus entraîneur, explique le mentor xhoffurlain. J’ai même toujours dit que si je devenais coach, ce serait à Xhoffraix et nulle part ailleurs. À l’avenir, je rendrai peut-être des services à un club de façon différente, en m’engageant dans un comité des jeunes par exemple."

La saison actuelle n’est pas terminée et Xhoffraix n’est pas bien loin du top 5. Terminer par une participation au tour final pourrait être une jolie façon de boucler la boucle. "Ce serait chouette, il reste pas mal de matches et le groupe reste motivé. Il faut s’accrocher et retrouver une spirale positive."

Ses deux fils, Adrien et Martin, qui font partie du noyau xhoffurlain, pourraient rester dans un club où ils se sentent bien et sont très appréciés mais tout reste possible. Ils vont poursuivre leur chemin, ensemble ou séparément.