Buts: T. Heindrichs (1-0, 10e), F. Kesseler (1-1, 60e).

Après avoir concédé le nul à Honfeld B, le week-end dernier, Malmundaria B a encore connu des difficultés. Cette fois, c’est Amblèbe B qui a tenu tête aux gars de Servet Sumer. Et plus que ça d’ailleurs. "On peut être content du point, reconnaît le coach malmédien. Et on peut remercier notre gardien Bryan Errens qui nous a tenus dans le match en deuxième mi-temps." Une mauvaise affaire pour les Dragons qui voient Oudler prendre de l’avance.

À Amblève B, on savoure mais Werner Zeimers sait que son équipe est passée à côté de la montre en or. "Avant le match, j’aurais été content avec un nul mais, vu le déroulement, on a un goût de trop peu."

Oudler 6 – Honsfeld B 0

Buts: F. Pint (1-0, 14e), M. Kockelmann (2-0, 20e), G. Henkes (3-0, 25e), J. Michaeli (4-0, 30e), T. Jodocy sur pen. (5-0, 60e), T. Dhur (6-0, 85e).

Large succès d’Oudler qui prend de l’avance en tête du classement. "C’est une victoire méritée et le score aurait pu être plus lourd encore, analyse le coach d’Oudler, Manuel Mutsch. On les a pris très au sérieux car on savait qu’ils pouvaient nous poser des problèmes comme ils l’ont fait avec Malmundaria B. On a fait notre devoir et on peut maintenant partir tranquillement en vacance."

Son confrère de Honsfeld B, Raymond Heiners ne conteste pas cette défaite. "Tout a tourné contre nous aujourd’hui. Mais je préfère que tous les malheurs arrivent en un seul match plutôt qu’ils nous poursuivent pendant plusieurs semaines."

Lontzen B 0 – Ster-Francorchamps B 5

Buts: J. Dewez (0-1, 20), A. David (0-2, 40e), R. Campion (0-3, 55e), J. Dewez (0-4, 65e), csc. (0-5,75e).

Large victoire de Ster-Francorchamps B, qui avec Oudler réalise la bonne opération du week-end. En l’absence du T1 Maxime Brant, c’est Anthony Busch qui a dirigé l’équipe. Avec beaucoup de réussite. "On a joué sur le terrain synthétique et les conditions étaient idéales, dit le T2 des Sterlains. C’était un beau match et très correct face à une équipe de Lontzen qui n’avait que onze joueurs sur la feuille. Il était important pour nous de gagner ce match pour la der de l’année en sachant qu’on a un calendrier chargé directement en commençant l’année avec Malmedy B et Oudler." Pour Lontzen B, c’est la 14e défaite en 16 matchs.

Stavelot B 2 – Bellevaux 2

Buts: M. Monville (0-1, 6e), L. Sorbi (1-1, 18e), M. El Ouni (1-2, 85e), C. Gillet (2-2, 90e).

Stavelot B et Bellevaux n’ont pas réussi à se départager sur le terrain de Bellevaux. Le match avait été inversé en début de saison à cause de la F1 et "les conditions de jeu étaient idéales", selon le coach stavelotain, Michaël Ziant qui n’a moins apprécié le match des siens. "Je suis très déçu car on a manqué de justesse et d’intelligence à certains moments-clés de la rencontre. À la place de partir à la mi-temps avec une large avance, on s’est mis en difficulté. Et, au final, on a peiné pour obtenir le nul en toute fin de match. On peut même dire qu’on a eu un peu de chance sur ce dernier but sur lequel il y avait peut-être même une faute ", reconnaît-il très fair-play.

Spa B – Chevron (remis)

Bullange-Jalhay B (remis)

Waimes Faymonville B – Heusy B (remis)