Buts: Zinoune (0-1, 13e), C. Jost (0-2, 34e), Mulkin (1-2, 58e)

Carte rouge à Honsfeld: Conrad (90e, 2cj.)

"C’était très mauvais, nous n’avons pas été présents de la première à la 90e minute, avoue Thierry Polis, le coach de Saint-Vith. Honsfeld a joué en bloc et est venu pour gagner tandis que nous étions déjà en vacances. Quel manque de niaque et d’envie."

"On a fait un gros match défensivement en ne laissant pratiquement aucune possibilité à Saint-Vith, se réjouit Pascal Jost, le T1 de Honsfeld. J’ai vu une équipe soudée qui a également mené de bonnes actions offensives. Nous avons oublié de faire 0-3 en deuxième période mais on a su très bien défendre jusqu’au bout."

Lontzen 1 – Spa 0

But: Emonts-Gast (1-0, 73e)

"C’était du 50-50 et cette victoire importante est tombée de notre côté, analyse le joueur de Lontzen, Björn Cormann. Notre gardien, Tom Brandt, nous a aussi sauvés à quatre reprises. Après ce 13 sur 15, depuis l’arrivée de Simon Braunleder, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases en 2023."

"Comme dimanche dernier, on méritait la victoire, lâche Steve Paquay, le mentor spadois. Je suis rassuré par le contenu mais pour gagner, il faut pouvoir mettre des buts. Nous n’avons pas su profiter de nos occasions et leur gardien a sorti plusieurs ballons chauds. Il ne faut pas baisser les bras et continuer à travailler car je suis certain qu’on va se maintenir."

Elsaute B 0 – Walhorn 1

But: Musovic (0-1, 30e)

"Walhorn est surtout venu pour ne pas encaisser et n’avait sans doute pas de plan B, regrette Dejan Botic, le coach de l’Etoile. Nous n’avons pas pu profiter de nos temps forts et nous n’étions pas à l’abri d’un contre, d’un hors-jeu non signalé, d’un contre favorable et d’un poteau rentrant. C’est frustrant car Walhorn n’a pas eu un tir cadré tandis que l’arbitre a toléré trop de coups, de semelles et d’antijeu. Nous n’avons pas su y répondre par du football."

"C’était un match compliqué, encore plus après la sortie de Klöcker pour une blessure à la tête, note Stefano Francini, le T1 de Walhorn. Nous sommes restés organisés, nous avons tenu le coup et nous avons profité d’un contre. Nous méritons la victoire car mes joueurs ont tout donné."

Cornesse 4 – Lambermont 2

Buts: M. Boukkalkoul (0-1, 24e), Lejoly (1-1, 46e), Lejoly sur pen. (2-1, 55e), Lejoly (3-1, 74e), Grétry (3-2, 86e), Frisée (4-2, 90e+2)

"On loupe un penalty et on se crée d’autres occasions avant la pause mais ce n’était pas bon, avoue Jonathan Félix, le mentor cornésien. Nous avons repris avec une autre mentalité pour renverser ce match et passer à 3-1. On s’est fait peur sur la fin mais la victoire est logique. On termine par un 18 sur 21, on peut passer la trêve au chaud."

"C’était compliqué durant 10 minutes car on voulait trop jouer au foot sur un terrain très compliqué, précise Quentin Demollin, le tacticien de Lambermont. On a ensuite dominé même si mon gardien doit sortir un penalty. Menés 3-1, nous n’avons rien lâché, on a poussé avant de prendre le 4e en contre."

Elsenborn 4 – Sart B 3

Buts: Stolsem (0-1, 11e), Scholl (1-1, 27e), Méant (1-2, 36e), Bastin (2-2, 51e), Méant (2-3, 53e), Scholl (3-3, 63e), Spee (4-3, 67e)

Dans ce match disputé à Sart, les locaux ont mené trois fois au score avant de voir la victoire filer du côté d’Elsenborn.

"Nos adversaires ont repris la 2e mi-temps le couteau entre les dents tandis que tous mes joueurs n’ont plus montré la même envie", explique Bruno Herman, le coach sartois.

"Ce n’était pas facile face au pressing des Sartois, avoue Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn. Après la pause, on a pris le jeu en main et nous avons trouvé plus d’espace."

Remises

Les rencontres Butgenbach – Xhoffraix et Jalhay – SRU Verviers ont été remises dès le dimanche matin car les terrains n’étaient pas praticables.