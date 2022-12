"Toutes les semaines, c’est la même chose. On ne joue pas mal, on a des occasions, mais on n’arrive pas les mettre dedans", explique Olivier Pirotte, le responsable sportif du club. "On n’a pas été mis en grande difficulté par Heusy, mais, quand tu es au fond, ça ne roule pas pour toi. Ce qu’il nous manque, c’est un finisseur. Mais c’est le lot de pas mal d’équipes."

Avec dix petites unités au compteur, le maintien s’annonce compliqué. Pourtant, du côté des Fagnes, il n’est pas question de déposer les armes sans avoir vendu chèrement sa peau. "Pour moi, le maintien va se jouer entre Waimes Faymonville, Trois-Ponts et nous", enchaîne-t-il. C’est simple, deux des trois descendront. Malgré la situation, l’équipe n’est absolument pas résignée. Deux matches remportés et la machine est relancée. Mais ces victoires, il va falloir aller les chercher. La trêve est là et il faut espérer que tout le monde se montre concerné et travaille à fond. "

Assis sur le banc au côté du nouveau mentor Grégory Hendrick, Olivier Pirotte ne compte pas y rester bien longtemps. "Quand on a décidé d’opter pour une situation interne, j’ai proposé de donner un coup de main. Vu que Greg est amené, comme aujourd’hui, à dépanner sur le terrain, il faut quelqu’un sur le banc. Aucune décision n’est encore prise pour la saison prochaine mais je ne compte devenir T2."

Si l’opération maintien occupe tous les esprits, la saison prochaine doit tout doucement se préparer. "On va tout faire pour rester en P2 mais, si on venait à descendre, ce ne serait pas dramatique. La priorité du club, quel que soit le niveau, est d’intégrer les jeunes. Pour moi, ce qui est important, c’est de les faire grandir et de jouer le mieux possible au football", conclut Olivier Pirotte.