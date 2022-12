Les enseignements du week-end en basket : un vrai départ avant la fin de l’année pour le BC Verviers ?

1. Renouveau On voulait un nouveau départ au BC Verviers (R1) avec la première sortie de Bruno Dagnely à la tête de l’équipe. La nette victoire à Ans est un élément favorable à ce renouveau. Il fallait remonter à octobre pour retrouver le dernier succès décroché par l’équipe drivée jusque-là par Quentin Désert. Les défaites combinées des rivaux directs que sont Neufchâteau, Vieux Campinaire et Andenne sont aussi des éléments qui vont dans le bon sens. Les Verviétois font donc la bonne opération dans le bas de tableau. De quoi booster le moral assurément. Mais le vrai test, ce sera samedi prochain à domicile contre Neufchâteau. Face à cet adversaire sans doute plus en adéquation avec le niveau attendu dans la division que celui affiché par une équipe d’Ans visiblement condamnée à être le premier descendant, l’occasion sera belle de décrocher un quatrième succès. Il permettrait d’égaliser avec l’adversaire du jour et d’engager un vrai (nouveau) départ.