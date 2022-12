Les deux premières occasions (17e et 20e) sont pour les visiteurs mais le portier Vert et Blanc Lucas Macors, s’interpose. Contre le cours du jeu, c’est Beaufays qui ouvre la marque à la 24e minute des pieds de Florent Turco pour le 1-0. Neuf minutes plus tard (35e), c’est au frère d’augmenter l’avance: Thibaut Turco profite d’un loupé défensif adverse pour faire 2-0. C’est sur ce score que la première mi-temps se termine.

"Même si on mène 2-0 à la mi-temps, on peut dire qu’on a eu un peu de chance. Cette victoire est d’abord due à l’excellente prestation de mon gardien", analyse Frédéric Daenen le T1 local.

On joue depuis 11 minutes en seconde période et c’est Beaufays qui loupe l’immanquable, Thibaut Turco se retrouve devant un but vide et place à côté. Partie remise puisqu’à la 82e minute, Louis Pollet inscrit le troisième but pour Beaufays, c’est 3-0. Un écart réduit une minute plus tard (83e) par Jeremie Nsumbu qui fait 3-1 score final. "On a joué un bon football mais nous ne sommes pas récompensés", peste Patrick Kriescher le coach eupenois.

Beaufays 3 – FC Eupen 1

Arbitre: M. Mouton.

Cartes jaunes: Turco, Fourny, Zehram.

Buts: F.Turco (1-0, 24e), T.Turco (2-0, 33e), Polet (3-0, 82e), Nsumbu (3-1, 84e).

BEAUFAYS: Macors, Bosson, Daenen, F.Turco, Foguenne (85e Gobraiville), T.Turco (77e Derkaoui), Fourny (63e Polet), Manirakiza, Colette, Haleng (82e Makiona), Zehram.

FC EUPEN: Pelzer, Vanaschen, Colle (68e Nsumbu), Meyer, Krafft, C. Laschet, Schins, Pohlen (68e B.Laschet), Mennicken, Benlahbib (81e Fumagalli), Neumann (80e Dreessen).