Enfin la consécration pour Steve Bajot sur le Henri Bensberg ? « Un stress positif et porteur »

Occasion manquée

L’instant sportif sera d’autant plus important pour Steve Bajot, qui tourne depuis un moment autour de ce succès au classement général. " Je suis déjà passé tout proche. L’année passée, il m’a manqué… deux points, à cause d’une mauvaise performance à Banneux (NDLR: où il a cette fois, le 13 novembre dernier, décroché le titre provincial) . En cyclo-cross, cela se joue souvent à pas grand-chose. Avant 2021, j’avais terminé deux fois en troisième position ", rappelle-t-il.

Ce qui a fait la différence, cette fois ? Notre interlocuteur la joue modeste. "Je dois rester les pieds sur terre. Je suis conscient de ne pas faire partie des favoris, mais je suis parmi les hommes assez réguliers. Cette fois, ça pourrait passer (je ne veux pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué) car les deux meilleurs ont été absents sur des courses et perdent du coup trop de points. Physiquement, Erwin Bollen et Michel Bajoreck sont au-dessus. Je peux m’approcher de leur niveau, mais pas plus." Côtoyer le binôme permet néanmoins à Steve de s’améliorer, en "copiant leurs trajectoires" et en profitant de leur débriefing d’après-effort. "Cela m’aide clairement."

« Tous les paramètres sont importants »

S’imposer sur le Challenge Henri Bensberg "serait une sorte de consécration en cyclo-cross" pour celui qui a essentiellement construit son palmarès à VTT – 7 succès sur le G-Skin Trophy, 1 sur la Cup 5, troisième de la Wallonia Cup, etc. "Un mini-palmarès dont je suis quand même fier. Cette victoire-ci me ferait vraiment plaisir parce que nous sommes environ six à pouvoir y prétendre. En plus, le cyclo-cross est à la base, pour moi, une façon de conserver du rythme en hiver. Donc si en plus je gagne…" sourit-il. "Je dois aussi ces résultats à tout mon staff qui est là pour me donner et laver le matériel, que j’ai pu acheter grâce à l’aide de Benoît Moyse (CBM Racing Team). Tous les paramètres sont importants."

Quant à l’édition 2023, "il y a des chances que je sois là si la santé me donne l’opportunité. Il faut quand même mettre en avant mon maillot provincial (sourire)."

Les horaires de dimanche: U8/U9/U10 départ à 10h, U11/U12 départ à 10h30, U13 départ à 11h, U14 départ à 11h45, U15 départ à 12h30, U17 départ à 13h45, U19 départ à 14h30, Élites 3 & masters à 15h30