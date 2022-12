Évolution du score: 10e: 19-12, 20e: 30-27 (11-15), 30e: 54-44 (24-17), 40e : 72-64 (18-20).

RBC PEPINSTER: Colson 7, Van Bladel 5, Vanaubel 11, Milanovic 23, Leemans 14, Bourlioux 8, Schoonbroodt 4, Abinet 0.

C’est privé de Scholtis touchée à l’épaule - et sur la touche jusqu’en janvier - que Pepinster abordait ce solide rendez-vous à domicile. Immédiatement dans le coup face à Ciney (19-12), les Pepines laissaient leurs hôtes quelque peu réduire l’écart à la pause. "Une bonne défense au début du match nous a permis de prendre l’avantage malgré quelques ratés sur le plan offensif", détaille Pascal Chardon, le coach pepin. "Très bon troisième acte qui nous permet de faire la différence pour passer à plus dix à la demi-heure, de quoi gérer dans le dernier. Très bon match de toutes mes filles."

Seul regret, l’exclusion de Schoonbroodt pour deux antisportives… "Mais l’exclusion n’est pas vraiment justifiée, la seconde antisportive est très légère", conclut Pascal Chardon.

Ganshoren Dames 77 - Herve-Battice 68

Évolution du score: 10e: 22-18, 20e: 39-37 (17-19), 30e: 53-50 (14-13), 40e : 77-68 (24-18).

HERVE-BATTICE: Cosentino 14, Collignon 4, Henrard 7, Borlée 6, Lizin 0, Bonvoisin 18, Poussart 2, Antoine 8, David 9.

Face à la lanterne rouge qui venait de limoger son coach, Herve-Battice - trop permissif en défense et trop soft en attaque - débutait en mode mineur. Ganshoren en profitait pour prendre confiance et inscrire de nombreux shoots à distance. Légère amélioration dans le second acte mais les visiteuses gaspillaient et laissaient leurs adversaires devant à la pause. La physionomie de la rencontre ne changeait guère à la reprise jusqu’à ce que Ganshoren rentre 3 shoots à 3 points consécutifs pour construire une avance de 11 points. Une option sur la victoire concrétisée au final malgré un retour herbager à -5.

"Le briefing d’avant match était axé sur trois points importants", révèle Alain Denoël, le coach de Herve-Battice. "La notion de combat: nous avons été bousculés et avons subi en commettant 21 pertes de balles et en concédant trop de rebonds offensifs. L’état d’esprit: face à un arbitrage permissif et un adversaire rugueux, nous avons montré beaucoup de frustration et n’avons pas su développer le basket de ces dernières semaines. Et enfin le QI basket: nous avions des séquences favorables pendant quasi tout le match mais ne sommes pas parvenus à les exploiter."