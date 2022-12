Christian Delville (Soiron) après son quadruplé : « Une première dans ma carrière »

Dimanche dernier lors de la rencontre à Battice B, l’attaquant a d’ailleurs inscrit un quadruplé (dont trois buts sur penaltys), permettant ainsi à ses couleurs de l’emporter sur le score de 2-4. "Inscrire quatre buts dans la même rencontre, ça ne m’était encore jamais arrivé dans ma carrière, c’est une première", confie le joueur de 31 ans. "Sur un terrain en partie gelé, ce match était assez tendu avec beaucoup d’engagement de la part des deux équipes et notre performance collective a fait la différence. Cela nous permet de continuer sur notre belle lancée sans aucune pression. Nous jouons match après match, et nous verrons où cela nous mènera en fin de saison."

Champion avec Rechain en P3

Formé à Rechain, Christian Delville a notamment remporté le titre de P3 avec les Rouge et Bleu avant de rejoindre le club soironais, où il évolue avec son frère Nicolas depuis cinq ans déjà. "Chaque année, mon frère et moi avons des possibilités de transferts, mais nous nous sentons bien ici. Ce club familial nous permet de jouer sans pression et de décompresser après notre journée de travail. Qu’on gagne ou qu’on perde, l’ambiance est toujours agréable au sein du groupe."

Et cette année, force est de constater que Soiron gagne beaucoup, mais les ambitions restent cependant modérées, du moins pour l’instant. "J’ai déjà connu un titre ici en 2018 et ce groupe en mériterait un de plus. Mais si on venait à monter au terme de cette saison, il faudrait sans doute un renfort dans chaque ligne afin d’être compétitifs en P3."