Arthur Dohogne (Elsaute): « On n’aurait pas su mieux finir »

"Le groupe vit très bien, poursuit le milieu de terrain qui a inscrit le 3e but des siens face à Hombourg (et son 2e de la saison). Désormais favoris ? C’était peut-être déjà le cas pour certains vu notre série. On avance petit à petit et on assume."

Arthur, qui a entamé une formation de chef d’entreprise en menuiserie, vit sa deuxième saison dans le groupe P1 elsautois. Et il s’est fait sa place dans le "15" (avec pas mal de titularisations), ce qui n’est pas forcément chose aisée compte tenu de la concurrence qui règne dans le noyau de Boris Dome.

Frère de Simon

"J’ai déjà doublé mon temps de jeu par rapport à la saison dernière, explique celui qui porte le n°12. Je fais de mon mieux pour aider le groupe dans lequel j’ai été bien intégré, comme les autres jeunes. Le groupe est très festif et en tant que jeune, ça me parle."

Originaire du hameau de Houyoux (Limbourg), Arthur est un pur produit du club elsautois.

"Je suis ici depuis tout petit, sourit-il. J’ai suivi mon frère Simon qui évolue maintenant à Raeren-Eynatten, en D3B ACFF. Pourquoi pas jouer aussi en D3, avec Elsaute… Je suis jeune, j’aimerais encore progresser."