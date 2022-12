Armand Marchant, 17e à Val d’Isère : “Il y a eu du très beau ski”

”C’est un bon résultat pour commencer l’hiver, se félicite Armand. Je sens qu’il y a encore à construire mais il y a eu de très, très bonnes choses et c’est hyper encourageant pour la suite. C’est un premier résultat qui motive : ça veut dire qu’on a bien travaillé cet été.”

Au-delà des 12 places gagnées sur la Face de Bellevarde et d’une première manche aussi prudente que solide, on retiendra surtout la belle seconde manche du skieur de Thimister, auteur du… troisième chrono des engagés après la pause.

”Si je dois résumer ma course ce dimanche, je dirais qu’en première manche, j’ai signé un super premier intermédiaire avant de subir un peu les nombreux changements de rythme auxquels je n’ai pas vraiment réussi à m’adapter, reprend Armand. Avec une 28e place, cela me permettait toutefois d’avoir une très bonne piste pour la deuxième manche. Et là j’ai réussi à bien m’exprimer et je vais chercher le troisième meilleur temps avec du très beau ski, de bonnes sensations. C’est une des meilleures deuxièmes manches de ma carrière. J’ai vraiment bien skié, je me sentais bien, les skis avançaient bien.”

Mais c’était insuffisant pour intégrer le top 10 d’une course remportée par le Norvégien Lucas Braathen (1.38.14) devant l’Autrichien Manuel Feller (+0.84) et le Suisse Loïc Meillard (0.98). Armand Marchant termine, lui, à 2.32 du vainqueur.

”Quand on voit la concurrence, cela confirme ce que je disais avant la course : pour avoir une chance de faire un très beau résultat, il faut aligner deux bonnes manches. Ce dimanche, Braathen fait 2e de la première et 1er de la seconde. Cela situe un peu le niveau.”

Pas de quoi refroidir les ambitions du Liégeois qui, après cette ouverture de Coupe du monde, met immédiatement le cap sur l’Italie et Pozza di Fassa pour la Coupe d’Europe. “Histoire de continuer dans cet enchaînement de courses et, surtout, de préparer Madonna di Campiglio qui se déroulera en nocturne le 22 décembre prochain, reprend-il. On va continuer sur les mêmes bases que jusqu’à présent et j’ai déjà hâte d’être au prochain rendez-vous après ce bon début de saison.”