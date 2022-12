Victorieux face à Hombourg (4-1), Elsaute prend la tête et la tranche

La partie ne pouvait pas plus mal commencer pour Elsaute: bizarrement isolé au petit rectangle, Thomas Bauwens portrait les Orange aux commandes à la 5e. Du pain béni pour une formation réputée défensive et prête à piquer en contres ? Pas vraiment. Elsaute n’a pas paniqué, a construit et est rapidement revenu dans le match. Par une superbe frappe du gauche de Campo depuis l’extérieur du rectangle, d’abord. Via un penalty obtenu par Jonathan Roggemans et converti par Brandon Deville, ensuite. "Le but que l’on prend m’embête énormément. On a déroulé le tapis rouge à Hombourg. Mais de la 10e à la 30e minute de jeu, on a été très bons dans tout", analysait Boris Dome, le T1 elsautois. Arthur Dohogne, idéalement servi par Moussa Diané, y allait à son tour d’un tir à distance pour enfoncer le clou juste avant la mi-temps: 3-1.