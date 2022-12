Trois penalties en six minutes, une remontada de Goé mais Baelen émerge (photos)

"Notre première mi-temps était pourtant lamentable, peste le coach goétois. À leur place, j’aurais été gêné. On ne s’est mis à jouer qu’à la 47e, après avoir pris le 4-1. Quel manque de fierté et d’orgueil, nous étions ridicules."

Baelen ouvrait la marque via Krafft qui profitait d’une passe en retrait faiblarde de Joey Lepaon et du manque de réaction du gardien Witwrouw. Les visiteurs avaient une timide réaction avec deux coups-francs de Blanchy bien repoussés par Jolly puis M. Petit, l’arbitre de la rencontre, sifflaient trois penalties très peu évidents en six minutes.

« Avec les mains dans les poches »

À la reprise, Sangiovanni lançait magnifiquement Noël vers le 4-1 mais Goé réagissait enfin avec la réduction du score par Bodson de la tête. Les Baelenois touchaient deux fois les montants puis connaissaient une baisse physique tandis que les Goétois lançaient leur remontada. Heggen signait le 4-3 puis servait idéalement Quodbach pour le 4-4. A la 86e, Noël y allait d’une charge dans le dos de son adversaire pour se frayer un chemin vers le but et arracher une victoire très importante pour Baelen.

"C’est la première fois que je vois un arbitre qui dirige un match avec les mains dans les poches, avoue Geoffrey Foguenne, le T1 baelenois. On pouvait s’attendre à tout de sa part mais heureusement, nous avons gagné ce match. On met le 4-1 dès la reprise puis tout s’écroule. On ne gagnait plus un duel, nous n’étions plus présents physiquement. Nous avons cru revivre le scenario catastrophe de dimanche dernier avant de trouver les ressources mentales pour forcer la victoire. Il faut continuer avec cet état d’esprit."

« L’arbitre a offert un vrai sketch »

"C’est incroyable que l’arbitre ne sanctionne pas la poussée dans le dos sur le 5-4, souligne Ludo Lambert, le coach des Rouge et Blanc. On ne perd pas à cause de lui mais il nous a offert un vrai sketch. Mes joueurs voulaient des congés mais dans notre situation, on ne peut pas se permettre de s’arrêter."

Baelen 5 – Goé 4

Arbitre: M. Petit.

Carte rouge: Blanchy (87e, directe).

Cartes jaunes: Denooz, J. Pirnay ; Heggen, Bodson.

Buts: Krafft (1-0, 10e), Sangiovanni sur pen. (2-0, 38e), Heggen sur pen. (2-1, 40e), Sangiovanni sur pen. (3-1, 43e), Noël (4-1, 46e), Bodson (4-2, 48e), Heggen (4-3, 72e), Quodbach (4-4, 73e), Noël (4-5, 86e).

BAELEN: Jolly, Pelzer, Noël, Sangiovanni, Denooz, Valle Prado (82e Gustin), Toudy, Krafft (46e Neycken), Petit (79e Baudon), M. Pirnay, J. Pirnay.

GOE: Witwrouw, Sandmeier, J. Lepaon (46e Rami), Quodbach, K. Lepaon (46e Alario), Heggen, Vanderthommen, Simon (60e Denard), Bodson, Fierens (87e Wilkin), Blanchy.