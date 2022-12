En simple, il s’incline deux sets à quatre face au Chinois Chen au stade des quarts de finale. "Pourtant, il y avait la place", décrit son coach Damien Delobbe. "Adrien échoue au premier set après avoir mené. Et puis il a encore trois balles, chacune sur son service, pour conclure le dernier set. Il y a eu quelques moments clés qui lui ont échappé."

Ensuite, en double avec le Japonais Suzuki, il joue la finale face aux Chinois Chen et Lin. La défaite par trois sets à un reflète la différence de niveau. "En résumé, je dirais que les Chinois sont plus forts", témoigne Delobbe. "Mais Adrien et son coéquipier ont réussi à grapiller un set quand même. Ce sera d’ailleurs le seul perdu par la paire chinoise tout au long de son parcours. Très belle compétition d’Adrien et son partenaire qui n’avaient jamais joué ensemble."

Et c’est vrai qu’il faut mesurer la performance d’Adrien qui, avec cette médaille d’argent, décroche la première médaille d’un pongiste belge dans un championnat du monde jeunes.