Sprimont B remporte le match de la peur

La seconde période démarre fort pour les Sprimontois. Le virevoltant ailier des Carriers Julien Gonzalez efface trois joueurs sur le côté droit pour servir dans le rectangle Esteban Ruiz qui conclut et ouvre le score pour les siens (54e). Les Faimois pousseront tant et plus jusqu’à la fin, sans s’offrir d’occasions réelles de but. Les jeunes locaux s’offrent ainsi leur seconde victoire de la saison. "Mes joueurs ont répondu présents par rapport à la débâcle 9-1 de la semaine dernière à Ster-Francorchamps. On était bien mis en place et je tiens à souligner le collectif qui a bien gêné les Faimois. Je suis vraiment satisfait", se réjouit le coach sprimontois Faustino Garcia.

Sprimont B 1 – Faimes 0

Arbitre: M. Henrot.

Cartes jaunes: Ruiz, Pedrosimao, Latona, Fedsoseew, Vinchent, Hauteclair,

But: Ruiz (1-0, 54).

SPRIMONT B: Claessens, Corman, Pedrosimao, Carrea, Rasquin, Fedsoseew, Bah, Ruiz (79e Arena), Cugnon (86e Latona), Gonzalez (90e Portier), Modica (58e Allarassem).

FAIMES: Zarnowski, Arcadipane, Renseon, G. Vinchent, Massart (78e Simon), Mailleux, Hauteclair, Grommen, Tamoh, Venner (69e Jacques) Kosso (62e R. Vinchent).