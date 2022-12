Selatine Deniz (Malmedy) : « Le contrat est rempli mais on méritait mieux »

Difficile de dire qui va prendre l’ascendant en seconde mi-temps. Pourtant, le ton est vite donné avec Nicolas Nijhof qui efface la sortie du portier visiteur, mais son tir est repoussé à même la ligne par un défenseur revenu in extremis (51e). Il n’y en a que pour les visités et peu après, c’est Crosset qui voit sa tête passer juste à côté de la cage défendue par Jerôme Henrotte (64e). Ce même portier va être l’auteur d’une faute en dehors de sa surface alors que Nijhof part seul au but, c’est le tournant du match (70e) car Mr Picard va à la poche et brandit le bristol jaune. "Il n’y a pas de doute sur cette action. La faute n’est pas méchante mais elle doit être sanctionnée d’une carte rouge" peste Selatine Deniz, le coach visité. À 11 contre 10, les Malmédiens auraient sans doute pris l’avantage puisque Henrotte va encore se distinguer en intervenant devant Crosset (74e, 83e et 86e).

Finalement le résultat n’évoluera pas et les Dragons terminent l’année sur un nul blanc, mais convaincant. "J’avais dit aux gars que je ne voulais pas finir l’année sur une nouvelle défaite et le contrat est rempli. On méritait mieux au vu de la seconde période à sens unique mais je suis fier de mes joueurs et j’espère qu’on va se servir de cette rencontre pour reprendre sur de bonnes bases", conclut le tacticien de Malmundaria.

Malmundaria 0 – Wanze/Bas-Oha 0

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Honay, Henrotte, Moulin.

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Bucak (60e Q. Jacob), Denis, Custinne (84e Geelen), Krings, Nijhof, Crosset.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Pessotto, Gilson, Denorme, Moulin (46e Rasquin), Bisconti (90e+1 Goosse), Mottet, Carraro (46e Crupi), Adam (67e Hubeaux), Neerdael.