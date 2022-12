Richelle, « très serein », s’impose sans la moindre discussion à Huy

Très bien en place avec un bloc compact qui coulisse comme s’il était immergé dans un bain d’huile, le onze richellois a laissé une impression d’aisance et de facilité tout au long de la rencontre.

Par contre, on n’a pas vraiment reconnu la formation hutoise qui ne s’est jamais montrée capable de mettre ses adversaires en difficulté et qui a encaissé deux buts sur autant d’erreurs individuelles. D’abord, il y a eu ce contrôle approximatif de David qui a permis à Boulton de s’emparer du ballon puis de filer vers Marly pour le tromper aisément. Ensuite, cette perte de balle de Muaremi loin de son but certes mais qui a donné l’occasion aux Visétois de faire la démonstration de ce qu’était un contre rapidement mené avec, à la clé, un envoi cadré parfait de Weber. "Ce qui m’embête le plus, déplorait Manu Papalino à l’issue du match, ce sont ces deux pertes de balle inhabituelles qui amènent autant de buts mais la victoire de Richelle est indiscutable et méritée."

Samedi soir, Huy a perdu un brevet d’invincibilité détenu depuis douze rencontres mais c’est surtout la prestation de Richelle qui doit être mise en exergue. Rochefort a du souci à se faire pour briguer le titre de la D3B ! S’il ne pavoisait pas, Benoit Waucomont savourait néanmoins légitimement la belle victoire de son équipe: "Huy a eu plus la possession que nous mais on voit bien à la Coupe du Monde que ce n’est pas le plus important. Après nous, ils ont la meilleure défense mais on leur a mis deux buts en une mi-temps sans en concéder. En fait, on ne leur a pas laissé grand-chose sauf la possession car mon gardien n’a eu aucune intervention sérieuse à effectuer. Derrière, on était très serein, tous les joueurs ont bien travaillé."

Huy 0 – Richelle 2

Arbitre: M. Afifi.

Cartes jaunes: Halleux, Czagiel.

Buts: Boulton (0-1,32e), Weber (0-2,42e).

RFC HUY: Marly, Eecke, Czagiel, David, Kabombo, Frantim, Papalino (64e Nzoigba), De Castris (56e Picchietti), Loyaerts, Muaremi, Mibenge (67e Obaker).

RICHELLE: Rausin, Leroy, Servais, Halleux, Pezzin, Thys, Lanckohr (70e Vélégan), Custinne, Weber (88e Romero-Cervera), Boulton (78e Thomas), Schenk (84e Simon).