Au retour des vestiaires, Uhia rentrait en jeu pour apporter la vitesse dont manquait Rochefort jusqu’ici. "Certains joueurs n’étaient pas dans le match. Sa vitesse a fait beaucoup de bien", justifiait le T1, le Verviétois Rentmeister.

C’est sur une contre-attaque collective que venait l’étincelle. Monmart adressait un long ballon sur le flanc droit pour Ouedraogo qui centrait et Cornet n’avait plus qu’à la dévier (1-1). Les Rochefortois multipliaient les occasions, sans jamais mettre en danger la défense de Raeren. L’Union reste en tête avant le derby à Ciney. Avec un nouveau système en 5-3-2, Raeren a réussi à déjouer les offensives rochefortoises et repart avec un très bon point. "On n’a pas forcément joué dans notre registre. On a décidé de renforcer notre défense avec cinq joueurs, ce qui n’est pas du tout notre style. Nous n’aimons pas jouer comme ça. Le but était de les surprendre. Chapeau à mes joueurs", reconnaît le T1 de Raeren, Éric Vandebon.

Rochefort 1 – Raeren-Eynatten 1

Arbitre: M. Urbain.

Cartes jaunes: Akdim, Kupper, Di Nicola, Vandebon, Lo Presti.

Buts: Stochkov (0-1, 9e), Cornet (1-1, 67e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Ouedraogo, Sbaa (82e, Leleu), Lambert (46e, Uhia), Akwasi, Cornet, Laloux, Monmart, Lazitch, Étienne.

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper, Bernard, Bissen, Klauser (87e Lo Presti), Lauffs, Stochkov, Bonnechère, Akdim (75ePousset), Di Nicola, Gaillard (65e Evertz).