Première victoire pour le Theutois Tristan Delaere en U13, à Soiron (photos)

"Je n’avais pas encore réussi de podium, mais des cinquièmes et sixièmes places", précise celui qui évolue dans les labourés en U13. "Nous sommes partis à deux (NDLR: avec Lowik Van Den Driessche) et j’ai pris mes relais. Nous avons collaboré jusqu’à la fin. Il a finalement attaqué: je l’ai suivi avant de lancer le sprint dans le dernier virage. Je savais que j’étais normalement plus rapide."

De quoi le mettre en confiance avant l’ultime joute, à Waremme. "Je suis déjà très content avec cette victoire. Et pourquoi pas faire la même chose la semaine prochaine", sourit cet affilié au AMB Theux, amateur de cyclo-cross comme de cyclisme sur route.