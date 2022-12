Basket Willebroek 78 - RBC Pepinster 70

RBC PEPINSTER: Halkin 1, Maucourant 16, Deblond 13, Francoeur 10, Sanzone 4, Nyssen 9, Wintgens 4, Maréchal 13.

Fin d’une série de trois victoires consécutives chez ce solide adversaire du Top 5 pour une équipe de Pepinster qui n’a pu se battre avec toutes ses armes. "Delsaute a manqué dans l’apport points et Pirson dans la profondeur de banc, à ces deux blessures s’ajoutaient celles des jeunes Hanus et Beaujean alors que Pitz est en examens", explique Pascal Horrion qui n’a pu déplacer que huit joueurs à Willebroek. "J’ai par contre pu compter sur Sanzone, très bon en distribution puisqu’il n’a commis aucune perte de balle."

Après un premier quart équilibré et une mi-temps sifflée à 35-34, les Pepins ont pris quelques points de retard à la reprise et ont couru derrière tout le reste du match.

"On a tenté de multiples changements défensifs et on a essayé de modifier le tempo du match mais Willebroek jouait intelligemment et attendait pour faire mal là où nos faiblesses apparaissaient. L’adversaire avait réalisé un bon scouting, Francoeur n’a pas eu une occasion tellement il était bien surveillé."

Régionale 1

Royal Ans BC 56 - BC Verviers 99

Évolution du score: 10e: 21-16, 20e: 50-22 (29-6), 30e: 75-43 (25-27), 40e: 99-56 (24-13).

BC VERVIERS: Wilkin M. 3, Lodomez 11, Akinbodu 10, Pirard 12, Roosen 23, Léonard 8, Wilkin G. 13, Pitz 3, Lerho 7, Buscicchio 9.

"Il faut être respectueux de l’adversaire mais il faut constater qu’Ans était faible avec seulement sept joueurs alignés avant de connaître deux blessures et une sortie pour le compte qui obligeaient nos adversaires à finir à quatre", reconnaît Bruno Dagnely qui démarre à la tête de la R1 verviétoise avec un succès. "Chez nous, prestation collective, courageuse et marquée par une bonne mentalité. À confirmer dès samedi prochain chez nous face à Neufchâteau pour réellement respirer avant la trêve."

Régionale 2

RB All. Arlon 47 - RBC Aubel 83

Évolution du score: 10e: 10-23, 20e: 21-46 (11-23), 30e: 29-66 (8-20), 40e: 47-83 (18-17).

RBC AUBEL: Grooteclaes 4, Gorlé 14, Liégeois G. 13, Gerarts 15, Perin 4, Bousmanne 4, Lambot 0, Albert 6, Liégeois B. 12, Glaude 11.

Chez un adversaire qui n’avait encore récolté que deux succès cette saison, Aubel s’est logiquement - et très nettement - imposé en terres luxembourgeoises. "Reconnaissons d’emblée que cette équipe était très faible car trois joueurs manquaient à l’appel", explique Claude Ernotte, le coach aubelois. "Et chez nous, les shoots sont très vite rentrés. De quoi laisser des Perin et autre Gerats sur le banc bien plus longtemps que de coutume, l’occasion pour des joueurs moins utilisés de prendre du temps de jeu. Sans avoir fait tourner mon effectif, le score final aurait été encore bien plus sévère."

Seule ombre au tableau, une petite entorse pour Lambot qui devra sans doute soigner cela en début de semaine.