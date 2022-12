Buts: csc (0-1, 10e), Azzouzi (0-2, 18e ; 0-3, 27e), Malaise (0-4, 45e), NC (1-4, 55e), Mohamud (1-5, 80e)

Contre la lanterne rouge, Andrimont a terminé 2022 par une nouvelle victoire. "J’avais plus peur de l’état du terrain que de l’adversaire à proprement parler mais mon équipe s’est bien adaptée" pointe le coach des Canaris Manu Ruiz Marin. Ces trois nouveaux points permettent à ses hommes de boucler l’année à la seconde position à quatre points du leader, le Croatia Wandre.

Ent. Pepine 1 – Bolland 2

Buts: Genreith (1-0, 29e), Masuy (1-1, 46e), Dortu (1-2, 48e)

Cartes rouges à l’Entente Pepine: Delrez (67e, directe), Menten (89e, directe), Quaedvlieg (90e+2, directe)

Alors qu’ils menaient 1-0 à la pause, les Pepins d’Yves Voos ont vécu une entame de seconde période catastrophique. "On recommence n’importe comment et on prend deux buts en trois minutes" peste le technicien. "Je le sentais dans les vestiaires à la pause. J’avais des joueurs qui rigolaient et qui n’étaient plus concentrés. " La fin de match coûtera elle aussi cher à ses hommes puisqu’ils ont écopé de trois cartes rouges directes en fin de partie. "Ce scénario n’est pas du tout mérité mais nous nous sommes battus nous-mêmes aujourd’hui."

Dans le camp bollandois, on savoure la revanche (l’Entente Pepine l’avait emporté 1-4 à l’aller). "Je me suis servi de l’article paru dans vos colonnes ce jour-là et des commentaires adverses sur le niveau de mon équipe pour motiver mes joueurs et ça a fonctionné" sourit le T1 Antoine Wilkin.

La Minerie B 0 - Harzé 0 (arrêté)

Pour les Miniers, ce dernier match de 2022 aura tourné court. En effet, un joueur adverse s’est occasionné une fracture ouverte du bras après 30 petites secondes de jeu. "Le temps que l’ambulance arrive et qu’on l’évacue, le délai pour reprendre était dépassé" explique le coach de La Minerie B Francesco Dell’Aquila. "Je souhaite un bon rétablissement au joueur d’Harzé. J’espère que tout ira bien pour lui car sa blessure n’était pas belle à voir."