P2C : Heusy a tout simplement été plus réaliste que les Hautes Fagnes (photos)

"On a toujours fait le mauvais choix", déplore le T1 Grégory Hendrick. "On a les occasions mais on ne les met pas. En face, ils n’ont presque rien mais ils marquent deux fois. Comme je l’ai dit aux gars, en P2C, ça se joue sur les petits détails. Pour le reste, je n’ai rien à leur reprocher car la mentalité et l’envie sont là. Il faut continuer à travailler et ne pas baisser les bras."

La première mi-temps est assez partagée et chaque équipe a ses moments forts. Si Simon Piette ouvre la marque à la 15e (0-1), Lejeune ne met que cinq petites minutes à lui répondre (1-1). Après la pause, le même Lejeune profite d’un excellent ballon de Benaets pour donner l’avance à ses couleurs (1-2). Si les Fagnards accusent le coup, ils ne mettent pas longtemps à réagir. Les occasions se multiplient mais ni Piette, ni Sacha Henon, ni Dohogne ne trouvent la mire. En toute fin de partie, Piette pense enfin égaliser mais son lob, dévié par Brixhe, termine sur la latte. Au terme des nonante minutes, les Hautes Fagnes peuvent nourrir des regrets.

"Ce sont trois beaux points. Comme je l’avais prédit, on a vécu un match compliqué contre une équipe qui joue sur ses qualités athlétiques", explique le coach heusytois Jessy Dionisio. "Il est dommage d’offrir ainsi le premier but. On a alors seulement commencé à jouer football et marqué deux très beaux buts. Après la pause, on aurait dû tuer le match quand on en a eu l’occasion. Mais on a laissé l’adversaire y croire. Ils ont alors provoqué un match de guerriers. Ils nous ont allumés par des longs ballons et on a dû faire le gros dos."

En bref

Minute de silence

Une minute de silence a été respectée avant la rencontre suite au décès du beau-père de Grégory Hendrick, l’entraîneur des Hautes Fagnes.

Mollers n’a pas froid aux yeux

Scène pour le moins surprenante à la 51e minute. Le Fagnard Geoffrey Mollers n’a pas hésité à se remettre l’épaule sur le terrain avant… de poursuivre la rencontre !

Heusy 2 – Hautes Fagnes 1

Arbitre: M. Monami

Cartes jaunes: Kuavita, Liotta ; Zanzen, Benker

Buts: Piette (0-1, 15e), Lejeune (1-1, 20e ; 1-2, 49e)

HEUSY: Brixhe, Ahrika, Willems, Kuavita, Benaets, Nalbou, Blondiaux, Lolos (70e Chauveheid), Ritrovato, Qualizza, Lejeune (75e Liotta)

HAUTES FAGNES: Flagothier, Bodarwé (68e Mangaya), N. Henon, Dehon (65e Dohogne), Piette, Spoden (78e Hendrick), Benker, Zanzen, Mollers, S. Henon, Diané