Carte rouge à Herve: Vehrust (42e 2 c. j.).

"C’était un match soporifique en première période. La seconde mi-temps a été compliquée, car nous étions à dix. Nous avons dominé sans nous créer d’occasions. Rechain aurait pu l’emporter dans le dernier quart d’heure", raconte le technicien des Fromagers Ben Joly. Dans l’autre camp, Marc Ansion restait sur sa faim: "Le match nul est logique, mais nous ratons trois face-à-face dans le dernier quart d’heure"

Blegny 1 – Battice 0

But: Thielen sur pen (1-0, 16e).

Carte rouge à Blegny: Thielen (61e 2 c. j.).

"C’est l’équipe qui a proposé le plus qui a perdu. Ils se sont regroupés devant leur rectangle après le 1-0", analyse le T1 batticien Benjamin Marechal.

MCS Liège 3 – Aubel B 0

Buts: La Rocca (1-0, 6e), Raia (2-0, 35e), La Rocca (3-0, 38e).

Carte rouge à MCS Liège: Brucculeri (67e 2 c. j.).

"On prend le premier sur un coup-franc latte rentrante, le second sur une frappe de l’extérieur du rectangle et le troisième sur une perte de balle alors que c’était un coup franc pour nous ! Nous n’avons rien à revendiquer", avoue le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Esp. Minerois 0 – Saive 1

But: Lemaire (0-1, 19e).

"Après trois minutes de jeu, on devait mener. On a été supérieur à Saive, mais Saive a fait du Baratte. Comme contre Battice la semaine passée, on ne marque pas", souligne le mentor minerois Gino Piol

Warsage 3 – Oupeye 2

Buts: Henrard (0-1, 10e), Thiry (0-2, 36e), Vanderbeck (1-2, 63e), Pelsser (2-2, 79e), Vanderbeck (3-2, 83e).

"Victoire très compliquée. Je n’ai pas reconnu mon équipe en première période. Nous avons remis les pendules à l’heure à la pause et mes joueurs ont réussi à renverser la vapeur. La chance était avec nous cette fois-ci", résume le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

En bref

Lambert quittera Olne

Le mentor olnois Boris Lambert annonce qu’il ne fera pas de dixième saison à la tête de la RJS Olnoise et quittera donc le club à la fin de ce championnat.

Battice tente de signer Farssi

L’ancien milieu de terrain de Westerlo et de Dison Rachid Farssi est en contact avec Battice suite à l’arrêt de la JS Liégeoise. "On est en contact avec lui effectivement. Cela s’annonce compliqué, mais on essaie avec Winandts, Salim (son frère) et Ramirez de tenter de le faire venir", annonce le mentor batticien Benjamin Marechal.