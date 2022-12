Évolution du score: 10e: 13-15, 20e : 22-30 (9-15), 30e : 39-44 (17-14), 40e : 60-55 (21-11).

CASINO SPA: Pluys 10, Piron 1, Muller 11, Rossinfosse 3, Huby 15, Hendrick 10, Cornet 0, Mathieu 10 ; Beauve 0.

"Privé de Lamy en dernière minute, on savait que ce serait compliqué face à une équipe qui défend très bien", explique Michel Pluys. Début de partie équilibré avant que Waremme ne creuse un petit écart à la pause (22-30).

"On avait besoin d’un petit coup de boost et c’est Hendrick - via un gros dunk - qui nous relançait. On fait un 9-0 d’entrée ce qui nous mettait complètement dans le match. Notre défense collective et très intense durant les dernières vingt minutes nous offre cette très belle victoire."

Étoile Jupille 92 - Dison-Andrimont 53

Évolution du score: 10e: 21-6, 20e : 45-13 (24-7), 30e : 63-32 (18-19), 40e : 92-53 (29-21).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 8, Petit C 7, Sayeh 4, Toussaint 17, Lodomez 0, Haot 12, Porignaux 0, Petit M. 5.

Didier Franceschi déplore depuis des semaines le manque d’assiduité aux entraînements, cela s’est payé cash lors du déplacement dominical chez le second classé. "On se déplace finalement sans Closset, Chikhaoui et Kpako et à la mi-temps tout est dit !"

Welkenraedt forfait

Faute de joueurs disponibles, Welkenraedt a déclaré forfait pour son match à domicile de ce samedi face à Jupille qui est pourtant un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.