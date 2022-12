La victoire de Soiron à Battice B gâchée par une bagarre générale (photos)

Deux minutes plus tard, un penalty imaginaire est sifflé par l’arbitre Bailoux, à la suite d’une sortie dans les airs du gardien Leruth qui avait pourtant bien repoussé le ballon du poing. Christian Delville le transforme et permet à Soiron de revenir à la marque, et le score restera de un partout à la mi-temps. "On était bien en place durant 45 minutes et on aurait même pu revendiquer un avantage à la pause", estime le T1 batticien Clément Weber suspendu, mais bien présent sur le côté du terrain. "Nos adversaires, plus expérimentés, ont été bons et malins en seconde, ils méritent les 3 points aujourd’hui."

En effet, Soiron démarre la 2e période le pied au plancher et se procure de belles occasions, dont une splendide frappe enroulée d’Alonso qui échoue sur le poteau de Leruth.

Peu avant l’heure de jeu, Christian Delville est accroché dans le rectangle adverse et hérite d’un second penalty. Celui-ci le transforme à nouveau, c’est 1-2 pour les Soironais.

Après l’égalisation d’Aurélien Lejeune côté batticien à la 65e, c’est un… 3e penalty qui est (cette fois) justement accordé aux visiteurs. Christian Delville secoue à nouveau les filets et s’offrira même un quadruplé sur une contre-attaque en toute fin de rencontre, 2-4 score final.

"Battice m’a déçu, je m’attendais à plus de leur part", explique le T1 soironais Christophe Romain. "Ils sont rentrés dans un combat physique sans vraiment jouer au football. De notre côté, j’ai à nouveau retrouvé le bel esprit d’équipe qui est le nôtre depuis le début de saison, on termine cette année 2022 en beauté."

Notons également cette triste fin de rencontre, où une bagarre générale a éclaté entre les deux camps, et où un supporter de Battice a même décidé de passer par-dessus la balustrade afin d’en découdre avec les joueurs adverses. L’arbitre Bailoux (64 ans) s’est retrouvé au tapis lors de ces échauffourées. Honteux.

Battice B 2 – Soiron 4

Arbitre: M. Bailoux

Carte rouge: L. Vanderstraeten (2J).

Cartes jaunes: Agnello, Strouven ; C. Delville, Bonboire.

Buts: Englebert (1-0, 4e), C. Delville (1-1 puis 1-2, 8e et 58e), Lejeune (2-2, 65e), C. Delville (2-3 puis 2-4, 83e et 89e).

BATTICE B: Leruth, Hougrand (78e Delclisard), Marchal, Fossion, Billen (53e Lejeune), Durbut (83e Deckers), Englebert (78e Strouven), Agnello, L. Vanderstraeten, Charlier, Schoonbroodt, Lejeune.

SOIRON: Lemmens, Godart, Cintora, Delville, Vicqueray, Alonso, N. Delville (15e Heyndels puis 65e Fassotte), I. Onder, Piedbœuf (55e Bonboire), Collin, S. Onder.