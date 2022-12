La Calamine gaspille contre Libramont avant de se faire braquer en fin de partie

Profitant d’une perte de balle de l’entre-jeu local, Libramont partait en reconversion rapide sur le flanc droit et servait Giboux qui ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque après 5 minutes. Cueillis à froid, les Calaminois partaient immédiatement à l’assaut des buts luxembourgeois mais les Mauclet, Van Melsen, Remacle et consorts manquaient toutes leurs tentatives. Le paroxysme de ce festival était atteint à la 43e minute de jeu lorsque Remacle ratait un penalty qu’il avait lui-même obtenu. Lufuankenda frappait, lui, sur la barre deux minutes plus tard pour conclure cet improbable scénario. "Je pense que toute la panoplie y était", ironisait le coach Alex Digregorio. "Avoir autant de possibilités franches et ne pas en mettre une seule, je n’ai pas souvenir d’avoir déjà connu ça dans ma carrière. J’aimerais une fois me retrouver dans le rôle de l’entraîneur qui a son équipe à la dérive mais qui voit les adversaires rater toutes leurs occasions. Mais nous, ça ne nous arrive jamais. Une demi-occasion adverse et c’est but."

« On n’est encore nulle part »

Mieux en place en seconde période, Libramont continuait malgré tout de souffrir et Remacle finissait par égaliser en reprenant un débordement de Lufuankenda. Requinqués, les Calaminois poussaient pour arracher la victoire dans le dernier quart d’heure mais c’était finalement l’attaquant ardennais Mathéo Vandaele qui faussait compagnie à l’arrière-garde frontalière et devançait la sortie de Rombach pour rendre définitivement l’avantage aux siens. Trois minutes plus tard, ce même Vandaele provoquait un penalty que Mezouari se chargeait de convertir pour mettre définitivement KO des Calaminois déjà assommés par la tournure des événements. "Si certains ont pu penser qu’on était une bonne équipe, ils auront vu ce soir qu’on n’est encore nulle part dans cette série et qu’il y a encore beaucoup de travail", terminait amèrement Alex Digregorio dont l’équipe se déplacera à Aywaille le week-end prochain pour son dernier match avant la trêve hivernale.

La Calamine 1 – Libramont 3

Arbitre: M. Britel.

Cartes jaunes: Cornet, Volont ; Grégoire, Delme, Thomas, R. Lefort.

Buts: Giboux (0-1, 5e), Remacle (1-1, 72e), Vandaele (1-2, 82e), Mezouari sur pen. (1-3, 85e).

LA CALAMINE: Rombach, Volont, Aritz, Gerrekens (65e), Lufuankenda, Cornet (87e Islamovic), Remacle, Q. Hubert, Bennane (59e Bultot), Mauclet, Van Melsen (68e Legenvre).

LIBRAMONT: Delme, L. Bunout (60e R. Lefort), Robinet, Grégoire, Richard, Nelisse, Thomas, Giboux (73e Nkokolo), Mezouari (88e Bourgeois), Baudot (73e T. Lefort), Vandaele.