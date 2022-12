Julia Boulton (11 ans) a le cyclisme dans le sang: « Papa et maman m’ont donné le goût du vélo »

Affiliée au Vélo Club Ardennes, active dans les labourés comme sur le bitume (avec deux podiums à la clé) ces derniers mois, Julia reconnaît que "c’est papa et maman qui m’ont donné le goût du vélo", soulignant vouloir faire carrière dans le cyclisme "comme eux".

Courageuse, par des températures négatives. ©EDA AV

Parents cyclistes

Résidant aujourd’hui entre Saint-Remy et Blegny, Julia a en effet de qui tenir: elle est la fille de Joseph Boulton (54 ans) et Corine Hierckens (40 ans), unis pendant une décennie, chacun professionnel dans leur jeune temps – petite, celle-ci avait également commencé à pédaler au VCA, clin d’œil de l’histoire. Joseph a pour rappel roulé chez Trident – Schick et Asfra – Orlans dans les années nonante, signant par ailleurs plus de 100 succès chez les élites. Il est aujourd'hui entraîneur chez Chevigny. Corine, de son côté, a notamment été aperçue entre 2000 et 2010 chez AA Drink-Cycling Team, Lotto-Belisol Ladies et Fenixs. Pendant 3,5 ans, elle a bénéficié d’un contrat Adeps à temps plein, avant de devoir travailler (à la poste) à partir de ses 25 ans.

" Nous ne l’avons pas poussée à commencer, connaissant l’exigence de ce sport. C’est l’année passée, en voyant ces petites courses amusantes de cross, que nous l’avons inscrite ", retrace Corine Hierckens, emmitouflé mais bien présente ce dimanche, tout comme son ex-compagnon. À l’image de sa fille, notre interlocutrice a une tunique de championne wallonne dans sa garde-robe. Mais pas de cyclo-cross. " C’était en contre-la-montre, alors que j’étais… enceinte de Julia. Je ne le savais toutefois pas encore. Franchement, je pense que ça a joué, car j’ai eu un bon coup de pédales ce jour-là (rires) . Il m’a fallu deux mois pour m’en rendre compte. " Depuis lors, elle a laissé la compétition de côté, encadrant quand même les dames du Pesant Liégeois avant la pandémie de Covid-19.

« Mieux que moi »

La petite reine, Julia Boulton l’a donc dans le sang. C’est d’autant plus vrai que d’autres membres de sa famille évoluaient à bicyclette (sans passer pro): son oncle Pascal Hierckens, son grand-père maternel… "Elle a un bon moteur", précise d’ailleurs ce dernier, originaire de Verviers, supporter à Soiron. "Si elle est motivée, elle peut même faire mieux que moi", pense enfin Corin.

En attendant, Julia Boulton est certaine de remporter le Challenge Henri Benberg dans sa catégorie U13, chez les dames, la semaine prochaine à Waremme. Pas mal pour celle qui, au printemps, était lâchée dès les premiers tours de courses sur route.