Évolution du score: 10e: 24-12, 20e : 46-35 (22-23), 30e : 62-57 (16-22), 40e : 79-67 (17-10).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 6, Perin 3, Viellevoye 10, Thélen 18, Henkens 0, Lahaye 12, Tandler 10, Lekeu 3, Delhaes A. 3, Remacle 14.

"Enfin à nouveau une victoire, cela faisait trois semaines que l’on bossait très sérieusement pour y arriver", explique Fred Ledain, le coach d’une équipe Henri-Chapelle restée au repos pendant deux week-ends après avoir accumulé cinq revers consécutifs. "On a montré un autre visage, chacun s’est déchiré pour l’équipe."

Laboureur toujours blessé et Roland Delhaes qui ne pouvait pas se libérer suffisamment tôt du boulot, Henri-Chapelle démarrait avec Tandler et Thélen dans la raquette. Si le premier gaspillait quelques lancers francs en tout début de partie, le second rentrait cinq points consécutifs pour mettre les siens aux commandes (4e: 8-3). Hannut s’accrochait (8e: 14-12) mais la fin de quart-temps permettait aux locaux de faire un vrai break avec deux trois points consécutifs signés Thélen et Arnaud Delhaes (10e: 24-12). Le jeune Vronen en remettait une couche à la reprise en convertissant à son tour deux essais partis derrière la ligne des 6m75 (12e: 30-13). Un écart maximal (17 points) dans cette première mi-temps que les visiteurs allaient s’atteler à réduire en vue du repos (46-35). L’avantage capellois passait même sous la barre des dix unités à la reprise (24e: 49-41) et Hannut profitait même d’un repli défensif adverse pour le moins approximatif pour recoller à 59-54 peu avant la demi-heure. Pour Henri-Chapelle, il était temps de relancer les cadres. Avec Viellevoye en véritable patron, les Lahaye, Thélen Tandler et autre Henkens faisaient parler leur expérience pour rendre l’adversaire muet durant cinq minutes et aborder le money-time (35e: 71-57) avec une franche option sur la victoire finale. Il restait à gérer.

"On avait plus besoin de cette victoire moralement que pour le classement", conclut Fred Ledain. "À nous de bien finir ce premier tour ce vendredi à St-Louis en prenant une revanche sur notre élimination en Coupe."