Évolution du score: 10e: 20-24, 20e: 46-38 (26-14), 30e: 67-44 (21-6), 40e: 93-66 (27-22).

RABC ENSIVAL: Sanzone 4, Genet 20, Erkenne 19, Schoonbroodt 3, Hanus 13, Horris M. 2, Pitz 29, Horris V. 0, Walraff 3.

Après plusieurs sorties honorables face à de grosses pointures – mais sans récompense à la clé -, il devenait important pour les Ensivalois de prendre un troisième succès cette saison. "Et heureusement qu’on gagne face à cet adversaire très déforcé par l’absence de deux joueurs clés, sinon on n’en aurait jamais plus gagné !", estime Antoine Massart, le coach ensivalois. "On a pourtant mal démarré en regardant shooter l’adversaire."

Ensival – privé de Beaujean blessé mais soutenu par un kop efficace – rentrait ses trois premiers tirs, dont deux derrière la ligne des 6m75, mais le BBC Brainois faisait aussi bien (3e: 8-8). Néanmoins, après ce départ tonitruant, ce sont les visiteurs qui prenaient l’avantage (14-20). Ces derniers conservaient la zone, il allait falloir retrouver de la réussite à distance côté ensivalois (22e: 20-30). Car les visiteurs, eux, étaient très précis jusqu’au quart d’heure (29-37). C’est à coup de lancers francs que Hanus réduisait le retard des siens (34-37), Pitz signait l’égalisation (37-37) depuis la ligne des 6m75 et il n’y en avait alors plus que pour Ensival qui plantait un 15 à 0 (19e: 44-37) ! Au repos (46-38), les locataires de la bulle avaient renversé la tendance.

"Notre zone press fonctionnait moyennement, j’ai fini par l’abandonner et j’ai simplifié notre défense qui devenait plus efficace en imposant des switchs sur tout", explique Antoine Massart. "On retrouvait alors un jeu de transition qui facilitait les choses offensivement."

Il faudrait tenir en seconde mi-temps… Et c’était plutôt bien parti avec un marquoir qui filait à 52-38 (22e). Les Brainois finissaient par perdre le fil du match et, sur une faute technique, concédaient plus de vingt points (29e: 65-44). Il restait à gérer le dernier acte, l’avantage de 31 unités (75-44) était suffisant pour finir en roue libre.