3 expulsions, du suspense et des buts: un match « très agréable pour le spectateur neutre »

La seconde période était tout aussi spectaculaire… mais en partie pour une autre raison. Plus les minutes passaient, plus les échanges se tendaient entre les 22 acteurs, l’engagement sur certains duels étant parfois à la limite. Dans une vive altercation, le Disonais Palm et le Stockali Maglio se voyaient tous les deux renvoyés aux vestiaires à dix minutes du terme. Cinq minutes plus tard, Julien Meunier écopait, lui, d’une double-jaune… directe pour avoir interrompu une contre-attaque adverse et dégagé dans la foulée le ballon hors du terrain après le coup de sifflet de l’arbitre. Ce dernier estimant que chacune des deux infractions méritait une jaune, il excluait donc le médian de Dison. Une décision discutable et discutée qui tendait encore davantage un match où personne ne se créerait plus la moindre occasion. "C’est très sévère et une jaune aurait largement suffi" estime Christophe Kinet. "C’est dommage car avant cela, ce n’était pas un match spécialement compliqué pour le trio arbitral et ça a ajouté de la tension pour rien. Voyons toutefois le positif, on reste invaincus à la maison et on engrange un point qui comptera peut-être en fin de championnat."

La semaine prochaine, Dison bouclera 2022 avec un déplacement à La Louvière qui pourrait, en cas de succès, lui permettre de passer les fêtes dans le top 3.

Dison 1 – Stockay 1

Arbitre: M. Vanackere

Cartes rouges: Palm (81e, 2 j.), Maglio (81e, 2 j.), Meunier (85e, 2 j.)

Cartes jaunes: Kotchkarov, Bouhlal

Buts: Akdim (1-0, 12e), Bernier (1-1, 31e)

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Palm, Manfredi, Merola (63e La Delfa), Meunier, Demarteau, Godard, Legros, Akdim

STOCKAY: Alfieri, Jurdan, Rayane, Kotchkarov, Maglio, Niankou, Pannier (72e Sternon), Bernier, Boumediane, Diallo, Bouhlal