"Malgré les absences pour boulot ou maladie de l’un ou l’autre, l’équipe est prête et est montée en intensité durant les six entraînements", avance Fred Ledain, le coach capellois. "Chacun a donné le meilleur et la motivation collective faisait plaisir à voir. Cette rencontre sera un bon test pour connaître notre niveau actuel."

Dison-Andrimont se déplacera à l’Étoile Jupille ce dimanche (11 heures).

"Toujours sans Kpako alors que Cédric Petit est incertain", pointe Didier Franceschi, le coach disonais qui regrettait à nouveau le manque de présence aux entraînements. Nos deux autres régionaux évolueront dans leurs bases: Welkenraedt face à Jupille (samedi, 19 heures) et le Casino Spa contre Waremme B (dimanche, 13 heures).