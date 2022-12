Football féminin: la 50 000e joueuse belge est Louisa Degey, de Goé

"C’est une fierté pour moi, explique Louisa. J’ai commencé le foot cette année car la gym ne me plaisait plus trop. Je jouais déjà au foot tous les jours à la récré. Malgré le froid, je m’amuse plus au foot. Nous sommes deux filles dans l’équipe." C’est en U12, une équipe entraînée par Nicolas Lonnoy, que Louisa a fait ses premières armes. Ses modèles ? "Ma maman et Lionel Messi", sourit celle qui est scolarisée au Collège SFX 1, à Verviers.

Sa maman, Cécile Carnol, a aussi commencé son parcours footballistique au RFC goétois. C’était il y a 39 ans. "J’ai commencé à l’âge de 6 ans, rembobine-t-elle. J’étais alors la seule fille de l’équipe. Je suis ensuite partie au Fémina Hoof, puis au Standard Fémina, peu avant mes 16 ans." De 1996 à 2003, l’attaquante a aussi défendu les couleurs de l’équipe nationale. "Voir ma fille commencer le foot à Goé est quelque chose qui me touche, poursuit la kiné de profession. Le club est tenu par des amis. Ce serait vraiment dommage que ce club villageois disparaisse. La commune de Limbourg souhaite une fusion (NDLR: Avec l’Union Limbourg)."

Louisa suivra-t-elle la trajectoire de sa maman ? Ce n’est pas absolument pas une priorité. "La seule, c’est que ma fille s’épanouisse, explique Cécile Carnol. Elle a exprimé le souhait de jouer au football, on va la suivre. Avant cela, elle était une très bonne gymnaste au club de Malmedy, en D2. Mais ce sport exigeait énormément de sacrifices. Elle a exprimé sa volonté d’arrêter la gym pour commencer le foot. C’est vraiment sa volonté, pas la mienne ni celle de mon mari. Mais on va la soutenir." Les bases sont posées pour écrire une belle histoire et finalement, le niveau n’a que peu d’importance.