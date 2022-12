Un cadeau d’anniversaire pour Xavier Stassen (Hombourg) à Elsaute ?

Si besoin était, Xavier Stassen évacue toute pression avant de se déplacer à Elsaute ce dimanche. C’est que les Hombourgeois viennent d’enchaîner deux victoires et se sont replacés dans une position plus confortable, dans le fameux "ventre mou" de la série. "Elsaute fait partie des favoris de la série, on n’aura strictement rien à perdre, estime Xavier Stassen. On espérait un 4/9 avant la trêve, on est déjà à 6/6. Tout autre résultat qu’une défaite à Elsaute sera donc du bonus." Le joueur-entraîneur hombourgeois fête ses 33 ans ce dimanche. Il espère tout de même recevoir un petit cadeau de ses équipiers. "Tant qu’ils se battent, ça me va. Ce n’est de toute façon pas à Elsaute que nous devons prendre des points pour nous sauver. Par contre, je regarde déjà le début de l’année 2023 où nous rencontrerons des équipes comme Sprimont B ou Faimes…"