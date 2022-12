Si le match à lieu, « dimanche, je serai mauve », dit Pascal Collin, futur coach sterlain

Entre sauver son club actuel de la descente et assurer une place pour le tour final à son futur club, le cœur peut balancer. Pas pour Collin. "C’est un match très spécial pour moi, mais dimanche je serai mauve, précise-t-il. Parce que Melen est mon club de cœur, où j’ai effectué toutes mes classes, et parce qu’on a besoin de sortir de cette zone jaune-orange dans laquelle on se trouve actuellement. Je pense qu’il n’est pas impossible de revenir avec quelque chose de ce déplacement. Et si l’on y arrive, ce serait magnifique."

La large victoire des Sterlains contre Sprimont (9-1) a de quoi lui faire peur. "Sortir d’un résultat pareil contre belle équipe sprimontoise peut booster la confiance. Mais, nous aussi, nous sortons d’un match abouti à Ougrée où l’on menait 2-1 avant l’arrêt du match." La blessure de Régis Lonneux dans les arrêts de jeu (il verra le chirurgien lundi pour voir si une opération est nécessaire) avait obligé l’arbitre à mettre fin, prématurément, à la rencontre. "Je pense que la victoire est acquise, je vois mal le comité provincial prendre une autre décision. Ces trois points sont importants et nous permettent de sortir de la zone rouge."

S’il sera bien présent au match, "ce sera uniquement en tant que supporter, pas en tant que futur coach de Ster, tient-il à préciser. Ce sera aussi l’occasion de revoir plusieurs personnes que je connais et que j’apprécie côté sterlain, dont Michaël Heinen qui sera mon T2 la saison prochaine. Il a été mon adjoint à Melen pendant cinq ans et ce match sera aussi spécial pour lui." Pascal Collin termine sur une note plus neutre souhaitant "le meilleur aux deux équipes." Pas de jaloux ainsi !

Vu l’état du terrain qui a souffert lors du dernier match, ainsi que la météo annoncée (-9 degrés) pour ce week-end, il est fort probable que le match ne puisse pas se jouer », dixit Vincent Heins, l’entraîneur de Ster-Francorchamps.

Ster-Francorchamps – Melen (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Laforge.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Domken, Lambrechts, Wangermez, Boreio, Dardenne, Joao, Delhez, Raskin, Crisigiovanni, Thelen, Restiglian, Gilis, Scheffer.

Absents: Calisgan (élongation ou déchirure).

MELEN: Piron, Nsimbalusinga, Dumoulin, Leroy, El Boussetaoui, Gonera, Henke, Demelenne, Domingos, Neves, Macolo, Bougnet, Mottoulle, Keita, Camara, Furkan.

Absents: Lonneux (malléole).