Selatine Deniz: « Ça commence dès le premier attaquant »

"On a battu une belle équipe de Tilleur en coupe dernièrement et on a réalisé une belle prestation à Hannut la semaine dernière, malgré le revers subi. Tout n’est donc certainement pas à jeter. Et puis, quand je vois l’attitude positive de mes gars ainsi que le bon esprit qui règne dans le groupe, je sais qu’ils sont capables de belles choses" confie Selatine Deniz, le coach malmédien.

Conscients qu’ils prennent trop de buts cette saison, les Dragons savent que le stade Lechat n’est plus une forteresse imprenable. Les Vert et Blanc ont déjà été défaits à trois reprises en leurs bases. La solidité défensive qui ornait leur carte de visite s’est dès lors émaillée mais le coach veut faire en sorte de la retrouver.

"On a gommé certains manquements du passé mais il va falloir retrouver une efficacité défensive et cela commence dès le premier attaquant. On prend trop de buts, on doit vraiment défendre en groupe" dit-il, avant d’évoquer son adversaire.

"Wanze/Bas-Oha est une équipe que j’apprécie car on applique la même philosophie de jeu. Ils vont de l’avant et proposent du jeu. Ils ont cet avantage d’avoir des joueurs d’expérience de la nationale que nous avons moins mais on va tâcher de leur prouver qu’on peut rivaliser avec eux, comme au match aller, et… que le meilleur gagne" préface le T1 des Dragons qui se dit plutôt optimiste quant à la tenue du match: le gel ne devrait, a priori, pas empêcher le ballon de rouler…

Malmundaria – Wanze/Bas-Oha (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Picard.

MALMUNDARIA: Hagemann, Q. Jacob, R. Jacob, Mathonet, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne, Samray, Denis, Geelen, Dethier, Dupont, Nijhof, Bucak.

Absents: Le Bohec, Kivrak (suspendus 1/1) ; Vicqueray, Simon (blessés) ; Ernens, Oury (pas prêts).