« On va devoir trouver des solutions dans l’axe défensif » prévient Christophe Kinet (Dison)

Peu épargné par les blessures et absences diverses cette saison, le Stade Disonais signe malgré tout une première partie de championnat intéressante et se retrouve troisième ex aequo avec Tubize avant la rencontre de ce samedi. Mieux, les Stadistes restent sur deux victoires convaincantes. "Ce qui prouve une nouvelle fois que j’ai un groupe extraordinaire", commente le coach Christophe Kinet. "Ces absences m’obligent à repositionner certains joueurs et à leur donner des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués. Mais ils ne s’en plaignent pas. Ils écoutent et ils assimilent. C’est grâce à cet état d’esprit et à cette solidarité qu’on en est là au classement aujourd’hui."