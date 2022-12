Jordan Remacle: "C'était convenu avec le président de La Calamine"

"Rien n’est défini et je n’en dirai pas plus à ce sujet" explique-t-il avant de revenir sur ce choix. "J’avais convenu avec le président que ça se passerait comme ça quand je suis arrivé il y a deux ans. Cette parole a été respectée des deux côtés et c’est une très bonne chose." Pourtant, l’ancien joueur pro n’a pas manqué de propositions.

"J’avais d’autres possibilités et je ne m’en suis pas caché. Mais La Calamine est un environnement qui est en pleine adéquation avec ce que je recherche. Entraîneur et joueur, ce n’est pas le même métier et je ne voulais pas brûler les étapes. Quand on te propose de travailler avec un T1 de la trempe d’Alex Digregorio, il n’y a qu’une seule réponse possible. Je me devais de saisir cette chance."

Mais avant cela, il y a un championnat à terminer pour La Calamine et Jordan Remacle. Et une dynamique à relancer. Car après deux défaites de rang, les Calaminois se retrouvaient à nouveau menés 0-2 par l’avant-dernier samedi passé. Et s’ils ont finalement renversé la situation (victoire 5-2), le capitaine n’en tire pas moins des leçons.

"Actuellement, on a besoin d’énormément d’occasions pour mettre un but. Et à l’inverse, on encaisse de trop au vu ce qu’on concède à l’adversaire. Ces deux ratios sont insuffisants. C’est passé contre Givry mais Libramont sera bien mieux préparé. Il va donc falloir faire beaucoup mieux si on veut enchaîner." Voilà les Calaminois prévenus par leur futur coach adjoint !

La Calamine – Libramont (Samedi, 20 h)

Arbitre: M. Britel

LA CALAMINE: Rombach, Volont, Remacle, Aritz, Lufuankenda, Q. Hubert, Gerrekens, Cornet, Bennane, Mauclet, Van Melsen, Smits, Legenvre, Islamovic, Bultot

Absents: Hungs et Lazzari sont blessés. Joiris n’est pas repris.