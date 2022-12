Les fêtes approchent et le football commence tout doucement à quitter les esprits. Pourtant, il est important de bien finir l’année pour… commencer la suivante le moral gonflé à bloc. "Ce serait en effet bien de finir l’année par une victoire", avoue le T1 fagnard Grégory Hendrick. "Vu notre situation (NDLR: les Hautes Fagnes occupe la dernière place) , nous devons prendre des points le plus vite possible. Mais ce ne sera pas simple car Heusy est une très belle équipe. J’espère que mes joueurs auront à cœur de prendre une revanche par rapport au match aller (2-3). Pour rappel, nous menions 2-0 avant de voir les Heusytois passer devant."