Christophe Romain, depuis 14 ans à Soiron : « Je ne crains personne, mais je respecte tout le monde »

S’il a eu pas mal de propositions à des échelons supérieurs, notamment après le titre de P4 remporté en 2018 où les Soironais sont restés invaincus durant tout l’exercice, le permanent syndical, âgé aujourd’hui de 49 ans est toujours resté fidèle à "son" club. "Il a été créé par Léon Baar et par mon papa, je me sens ici chez moi", rappelle-t-il. "Si Léon n’est plus là aujourd’hui, il restera à tout jamais notre président de cœur. Le plus important pour moi, c’est le côté familial qui règne ici. Mon objectif n’a jamais été d’évoluer le plus haut possible, l’osmose et l’esprit de ce club passe avant tout le reste."

Mais l’appétit vient en mangeant, et Soiron, qui reste sur huit victoires consécutives en championnat, se retrouve aujourd’hui en tête du classement, juste devant Charneux et le FC Eupen B. De quoi nourrir de nouvelles ambitions côté Soironais ? "Si nous avons la possibilité de remonter en P3 quatre ans après l’avoir quittée, croyez-moi bien qu’on ne s’en privera pas", affirme-t-il. "J’ai à ma disposition un groupe de qualité qui est capable de réaliser l’exploit mais ne nous mentons pas, nous n’avons pas les moyens de certains de nos concurrents et cela s’annonce très difficile."

S’ils veulent terminer cette année 2022 en tête, les hommes de Christophe Romain devront s’imposer à Battice B ce week-end, une rencontre loin d’être évidente face à une équipe actuellement bien en place dans le top 5. "Je ne crains personne mais je respecte tout le monde. Nous avions concédé le nul 2-2 à l’aller mais nous aurions dû l’emporter. On va tout faire pour l’emporter cette fois." Réponse ce dimanche…

Battice B – Soiron (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Bailoux.

Absents à Battice B: Crahay et Sutera (indisponibles), Spits et Bovy (blessés), J. Vanderstraeten, Doome et Bettonville (malades), Fossion (en P2).

Absent à Soiron: Becker (indisponible).