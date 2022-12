e déplacement à Geer ne sera pas une sinécure pour les Aubelois. Ceux-ci vont effectuer un de leurs plus longs déplacements, avec un seul objectif en tête:

"Terminer l’année en beauté", appuie le mentor aubelois Tony Niro. Actuellement calés à la septième place, à quatre points du top 5, les Siropiers ne peuvent pas encore se permettre de regarder vers le haut du classement. "Nous n’avons que sept points d’avance sur le premier descendant. Nous sommes remontés au classement, et nous voulons devancer le plus possible d’équipes dans le cadre du maintien. Nous y sommes arrivés, mais les autres (des équipes comme Melen, UCE, Hombourg et le FC Eupen) continuent à prendre des points" ajoute-t-il. Si l’équipe du président Remacle veut se sauver le plus rapidement possible, en face l’équipe de Geer voudra évidemment l’emporter pour essayer de rester dans le Top 3.

"On va tomber sur une équipe revancharde après leur défaite à Hombourg la semaine passée. C’est une équipe solide. C’est une des meilleures défenses de la série. Un mélange de joueurs expérimentés comme Vigil Bajot, et de la jeunesse comme Amaury Docquier. Il faudra rester concentrer pour ne pas briser notre spirale positive. On pourra ensuite se reposer un peu pendant la trêve."

Les Geerois pourront aussi compter sur un joueur ultra-motivé pour la venue des Verts: Adil Cokgezen qui évoluait encore au stade Jean-Marie Doome la saison dernière.

"Il nous avait bien fait mal au match aller. Il avait vraiment bien percuté et je suis certain qu’il voudra de nouveau nous ennuyer" souligne Tony Niro. Un match aller qui reste un peu dans la trachée des Aubelois. "On avait été battu 0-1 et je ne veux pas être battu deux fois par la même équipe" conclut-il.

Geer – Aubel (Dimanche 14H30)

Arbitre: Gastaldello.

AUBEL: Beckers, Monte, Hansenne, Willem, Cuypers, Colling, Diallo, Y. Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani, Kerff, Pauporte, A. Niro, Van Hoof.

Absents: Lahaye (ligaments croisés), Menteca (blessé), Rexhepi (blessé).