Les Verviétois auront eu près de deux semaines pour digérer le limogeage de leur coach, Quentin Désert, suite aux mauvais résultats (2 victoires en 11 sorties) enregistrés jusqu’ici.

"Il faut tourner la page et commencer quelque chose de nouveau ce dimanche", attend Bruno Dagnely, T2 en début de saison et maintenant à la tête du groupe. "Si personne ne souhaitait la fin de l’aventure avec Quentin, il faut que son départ soit l’occasion de prendre un bon bol d’oxygène un peu comme si on démarrait une nouvelle saison."

Saison pour laquelle le seul objectif est devenu le maintien. "On va jouer Ans, la seule équipe encore derrière nous, mais je ne veux pas mettre plus de pression pour ce match que pour les autres", précise le coach verviétois. "Il faudra engranger un certain nombre de victoires pour se sauver, toutes les rencontres devront être abordées avec l’envie de les remporter. Mais c’est vrai que personnellement, si on peut commencer cette nouvelle page par une victoire ce serait bien…"

Condition physique défaillante

Le nouvel homme fort à la tête de la R1 du BC Verviers a redoublé de travail lors des deux semaines écoulées. "Avec un stage samedi dernier et des entraînements lors desquels j’ai eu des joueurs très réceptifs et plein d’envie. Côté constats, il est clair que l’accumulation de défaites a fait mal moralement et que le collectif s’est parfois un peu effrité. Il a donc été important de retravailler l’esprit d’équipe, je veux des gars soudés et solidaires. Et puis, quand la tête ne va pas, le corps ne suit pas toujours non plus. Je pense qu’il y a un vrai déficit de condition physique, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses aussi à notre situation actuelle."

S’imposer à Ans ce dimanche relancerait sans doute la machine et recevoir Neufchâteau (4 victoires) la semaine suivante pourrait être l’occasion de se rassurer réellement avant la trêve. Malheureusement, les Verviétois devront très certainement se passer de Delsemme (élongation) et peut-être de Mayron Wilkin touché à la main.