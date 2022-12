Adrien Rassenfosse en finale des championnats du monde junior de double

Associé au Japonais Suzuki, qui est aussi son coéquipier en club à Cologne, le Pepin a franchi ce vendredi soir le cap des demi-finales face à la paire française Lebrun – Poret.

Tout s’est joué au cinquième set et la gestion des temps-morts aura été décisive. Mené 1 à 4, la paire belgo-japonaise est dans les cordes et prend une pause d’une minute. Et c’est bingo: le duo retourne le match et file à 6 à 5. Les Français utilisent à leur tour le time out. Mais Adrien et Hayate gèrent leurs émotions et concluent sur leur première balle de match 9 à 7.

Pour sa dernière compétition en junior, Adrien jouera l’or ce samedi à 20h30 à Tunis face à la paire chinoise Lin – Chen. Et Adrien aura joué ce même Chen dans l’après-midi en quart de finale du simple. Le coach Damien Delobbe n’était pas euphorique mais déjà tourné vers les matchs de ce samedi, ce vendredi soir. "Pour jouer contre la paire française, on avait analysé", raconte-t-il. "Par exemple, Adrien savait que Poret flippe bien du revers sur les balles courtes donc il fallait servir mi-long. On va préparer les matchs de ce samedi avec la même minutie. Évidemment, c’est du lourd. Chen, il joue déjà au niveau d’un top 50 senior et il a sorti la tête de série numéro un Kubic. Mais tout est possible !"