La confrontation entre Tiège E et Robertville A en première provinciale a dégagé uniquement des valeurs positives telles que la sportivité, le respect, les retrouvailles,…

La présence de Pierre Jenchenne, de retour dans la salle de Sart qui l’a vu performer pendant plusieurs années en nationale, n’y est pas étrangère. Le désormais leader robertvillois a passé une bonne soirée et gagné ses quatre matchs. "Le dernier, contre Guillaume Coméliau, était décisif", raconte Jenchenne. "La pièce tombe de mon côté alors que j’étais encore mené 9 à 6 à la belle. Jusque-là, Guillaume était resté invaincu. Il est vrai qu’il a un jeu spécial. Il joue avec beaucoup d’effet et notamment met des rotations latérales avec son revers. Déroutant !"

Et puis Guillaume Lerho est comme à son habitude, on peut compter sur lui. Il échoue juste sur Julien Desenfants. Les deux derniers points visiteurs viennent de Nicolas Remen. "Il recule et joue loin de la table", décrit Jenchenne. "Son jeu atypique lui permet de l’emporter sur les deux jeunes Loris Salvador et David Deumer."

Clément Lecomte est lui en manque de sensation et ne peut accrocher une victoire. Qu’importe. Robertville s’en sort bien et reste dans le coup pour le titre.

Du côté local, la défaite est là mais bien acceptée. "J’ai passé des heures et des heures dans le groupe d’entraînement avec Pierre", explique Julien Desenfants. "On a passé une super soirée entre potes. Il y avait du niveau et des matchs serrés. Il y avait du fair-play. Il faut comprendre que le tennis de table, c’est maintenant un hobby pour moi, ça passe après ma vie de famille. Alors une soirée comme ça, c’est juste parfait."